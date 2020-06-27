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Общество

Марго Робби сыграет главную роль в новой версии «Пиратов Карибского моря»

Марго Робби в образе Харли Квинн в фильме "Отряд самоубийц"

Австралийская актриса Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря», пишет газета «Известия».

Новая серия приключенческих фильмов не будет связана с оригинальной франшизой, в которой снимался Джонни Депп.

Перезапуском «Пиратов Карибского моря» займётся создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин. Новые фильмы не будут побочным продуктом, а покажут «совершенно оригинальную историю с новыми персонажами».

Сценарий к новой версии «Пиратов Карибского моря» напишет Кристина Ходсон, которая уже работала с Марго Робби над кинокомиксом «Хищные птицы».

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