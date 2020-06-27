Михаил Ведерников вручил памятные медали псковским волонтёрам

10:40, 27 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил благодарственные письма и памятные медали псковским волонтёрам, участникам акции «Мы вместе» в День молодёжи – 27 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Церемония награждения состоялась в Финском парке Пскова. Сегодня памятные медали из рук губернатора получили 35 добровольцев. Всего наградят 150 жителей Псковской области.

«В первую очередь, хочу всех поздравить с Днём молодёжи, сказать вам искренние слова благодарности за ваш труд, – отметил глава региона. – Его сложно оценить и, пока пандемия коронавируса не закончилась, сложно осознать. Сегодня здесь собрались активные, неравнодушные люди, которые и словом, и делом доказали, что хотят и могут менять этот мир к лучшему».

Михаил Ведерников отметил, что активисты, добровольцы, представители общественных организаций, социально ориентированного бизнеса встали на борьбу с коронавирусной инфекцией и оказывают администрации региона неоценимую помощь. «Спасибо вам огромное. И удачи на выбранном пути!» – добавил губернатор.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















В числе награждённых: Кристина Адамчук, Андрей Адер, Дарья Алексеева, Ева Богдашова, Илья Егоров, Елена Егорова, Алексей Кибальник, Андрей Краснослабодцев, Георгий Кунгис, Виктория Николаева, Светлана Ованесова, Елизавета Павлова, Алексей Петров, Александр Пономаренко, Екатерина Припадчева, Сергей Станкевич, Никита Степанов, Александра Тихонова, Ксения Хохлова, Ульяна Алексеева, Пакиза Асадова, Алина Корныльева и другие.

Добровольцы поблагодарили губернатора за поддержку и высокую оценку их работы.