Псковский музей-заповедник принял миллионного посетителя

15:21, 19 ноября 2026, ПАИ

Псковский музей-заповедник 19 ноября встретил миллионного посетителя с начала 2026 года. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский». Для юбилейного гостя подготовили памятный подарок, который ему вручила гендиректор музея Светлана Мельникова.

Прежде учреждению ещё не удавалось достичь такой посещаемости.

«Это событие произошло в самый правильный момент. Представьте, 150 лет Псковскому музею, открыта беспрецедентная выставка «Совсем не тот Плюшкин» при участии легендарных музеев – Эрмитажа, Русского музея, Государственного исторического музея, Российского этнографического музея, Музея истории религии, центральных архивов. И в этот юбилейный год музей встречает именно на этой выставке миллионного посетителя, и судьба распорядилась так, что это не москвич, не петербуржец, не новгородец, а именно пскович», – поделилась Светлана Мельникова.