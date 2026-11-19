Самир Аль-Араби возглавил Псковскую областную инфекционную больницу

15:37, 19 ноября 2026, ПАИ

Исполняющим обязанности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы назначен Самир Аль-Араби, сообщили ПАИ в региональном министерстве здравоохранения.

Нового руководителя коллективу представила заместитель министра здравоохранения региона Ирина Жаворонкова. Самир Аль-Араби будет занимать должность до проведения кадрового конкурса.

Он родился в Порхове, окончил Санкт-Петербургскую педиатрическую медицинскую академию. Вся его профессиональная деятельность связана с медицинскими организациями Псковской области. В составе региональных медицинских бригад он неоднократно работал на новых территориях.

«Для инфекционной больницы Самир Аль-Араби не новый человек. В годы пандемии он уже работал здесь заместителем главного врача, поэтому хорошо знает специфику учреждения», – подчеркнули в минздраве.

Последние годы специалист занимал должность заместителя главного врача Псковской станции скорой медицинской помощи.