Жителей Псковской области ждёт тёплая, но дождливая пятница

14:39, 19 ноября 2026, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области в пятницу, 20 ноября. Ночью пройдёт небольшой дождь, днём осадки в большинстве районов будут умеренными. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +3 до +8. В Пскове ночью прогнозируют небольшой дождь, днём умеренный, ночью столбики термометров покажут +2...+4 градуса, а днём воздух прогреется до +4...+6.

Атмосферное давление будет низким.