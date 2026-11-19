Михаил Мишустин назвал Псков среди городов с обновлённой аэропортовой инфраструктурой

15:02, 19 ноября 2026, ПАИ

Псков вошёл в число городов, где в 2026 году открыли новые пассажирские терминалы. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая на форуме «Транспорт России», пишет ТАСС.

По словам премьера, инвестиции в российский транспортный комплекс продолжают расти. Ожидается, что их общий объём приблизится к 4 трлн рублей.

Михаил Мишустин подчеркнул, что одно из главных направлений работы правительства – обновление транспортной инфраструктуры и повышение эффективности логистики. В ближайшие четыре года планируется завершить модернизацию не менее 75 аэродромов. Работы уже ведутся почти на половине запланированных объектов, некоторые из них находятся в высокой степени готовности.

Новые пассажирские терминалы в этом году также открыли в Благовещенске, Барнауле, Оренбурге и Казани. Кроме того, недавно ввели в эксплуатацию новые взлётно-посадочные полосы в Махачкале и Грозном.

По словам главы правительства, развитие аэропортовой инфраструктуры повышает доступность регионов, способствует расширению маршрутной сети и делает авиаперевозки безопаснее.

В сентябре новый пассажирский терминал аэропорта Пскова имени княгини Ольги представили президенту России Владимиру Путину в режиме видеоконференции. Глава государства поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку проекта. «Этот проект очень важный для страны и жителей региона», – отметил президент.

Ранее также Михаил Ведерников сообщал, что пассажиропоток планируется увеличить до 300 тысяч человек в год к 2030 году. Потенциал аэропортового комплекса регион оценивает примерно в 500 тысяч пассажиров.