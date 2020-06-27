2 667 жителей Псковской области заразились коронавирусом
2 667 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области, пишет Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». За сутки заразились 58 жителей региона.
Наибольшее количество инфицированных в Пскове (780), Великих Луках (554), Псковском (206), Островском (197), Великолукском (154) и Порховском (123) районах.
Также случаи заражения зарегистрированы в Невельском (96), Дновском (89), Плюсском (83), Гдовском (58), Новосокольническом (55), Дедовичском (34), Печорском (33), Струго-Красненском (32), Опочецком (31), Куньинском (22), Палкинском (19), Новоржевском (18), Себежском (17), Усвятском (16), Бежаницком (15), Пыталовском (9), Красногородском (7), Локнянском (7), Пустошкинском (6) и Пушкиногорском (6) районах.
Выздоровели 936 пациентов (54 за сутки). Скончались – 19. Специалисты провели 41665 (742 за сутки) исследований на коронавирус.