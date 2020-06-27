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Общество

Михаил Ведерников пожелал выпускникам школ не пасовать перед трудностями

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в день празднования общефедерального «Выпускного-2020» поздравил выпускников с окончанием школы 27 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Сегодня ваши возможности необыкновенно широки, и очень скоро вы в этом убедитесь лично, – обратился глава региона к выпускникам. – Используйте каждый шанс, который преподнесет судьба, всегда стремитесь к большему».

«Мы делаем все для того, чтобы в Псковской области развивалась промышленность, сельское хозяйство, транспорт, туризм, медицина — все направления, где требуются молодые кадры, –продолжил он. – Сегодня как никогда нам нужны образованные профессионалы, которые готовы привносить современные подходы, работать динамично и эффективно на будущее нашей области и нашей страны. Приглашаем каждого, кто не боится вызовов, кому интересно развивать и развиваться».

Михаил Ведерников пожелал выпускникам быть смелыми и уверенными, не пасовать перед трудностями, мечтать и ставить перед собой амбициозные цели.

«В этом году исполняется 140 лет со дня рождения писателя Александра Грина, чьи «Алые паруса» дали название главному выпускному вечеру года, – напомнил губернатор. – Он писал, что все чудеса нужно делать своими руками. Сделайте мир таким, каким вы его желаете видеть! Желаю вам успешно сдать экзамены, поступить в выбранное учебное заведение, осуществить все свои планы и мечты. Успехов вам! В добрый путь!».

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