Минпросвещения определило длительность уроков для школьников

10:39, 11 августа 2026, ПАИ

Допустимую длительность уроков для учеников разных классов определили в Министерстве просвещения РФ, пишет ТАСС со ссылкой на методические рекомендации ведомства.

Согласно документу, занятия в первых классах в первой и второй четвертях должны длиться не более 35 минут, а в третьей и четвёртой – до 40 минут. Для всех остальных учащихся продолжительность уроков останется стандартной – 45 минут.

Для классов, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, установлен лимит в 40 минут. Также в документе уточняется, что для адаптации первоклассников в начале учебного года школы могут сокращать общее количество часов по некоторым предметам. Кроме того, с 1 сентября 2026 года для учащихся первых классов вводится запрет на домашние задания.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября обществознание будут изучать только в 9–11-х классах. При этом количество часов истории увеличится. Программа этого предмета станет единой для всех школ: время изучения и порядок тем менять запрещено.