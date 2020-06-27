0
13:03
Каждый имеет уникальный шанс поучаствовать в совершенствовании Конституции – Василий Демидов
11:13
Михаил Ведерников пожелал выпускникам школ не пасовать перед трудностями
10:54
2 667 жителей Псковской области заразились коронавирусом
10:40
Михаил Ведерников вручил памятные медали псковским волонтёрам
09:48
В Псковской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию
08:07
Губернатор Псковской области обратился к жителям региона
04:08
Сборник архивных материалов «Без срока давности» выпустили в Псковской области
Еще новости
Общество

Наталья Ильина поздравила выпускников ПсковГУ с окончанием вуза

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина поздравила выпускников с окончанием учёбы в вузе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

«Теперь вы вчерашние студенты, наши полноправные коллеги, – обратилась Наталья Ильина к выпускникам. – Перед вами открываются самые широкие возможности. Кто-то из вас продолжит обучение, а кто-то начнёт своё трудовой путь. Помните, вы – лицо Псковского государственного университета. И мы уверены, что вы оправдаете все наши надежды, и мы будем гордиться вами».

Ректор отметила, что последний семестр оказался непростым. «Вы полностью перевели своё обучение на дистанционный формат. В онлайн-режиме вместе с вами мы сдали государственную итоговую аттестацию. Мы вместе с вами справились!» – подчеркнула она.

«Помните и знайте, вы получили образование, получили практику в ведущих организациях и предприятиях Псковской области, – продолжила Наталья Ильина. – Вас там знают, помнят, ценят и ждут. Я уверена, что каждый из вас найдёт достойное место работы и стабильную заработную плату. Но какой бы путь вы не выбрали, всегда будьте целеустремлёнными, ставьте перед собой самые амбициозные задачи, не останавливайтесь на достигнутом и идите в ногу со временем».

Наталья Ильина отметила, что двери университета всегда открыты для выпускников ПсковГУ. «Помните свою альма-матер, помните своих педагогов и друзей. Мы все разные, но нас всех объединяет единая семья Псковского государственного университета», – добавила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Каждый имеет уникальный шанс поучаствовать в совершенствовании Конституции – Василий Демидов
27 июня 2020
Каждый имеет уникальный шанс поучаствовать в совершенствовании Конституции – Василий Демидов
Михаил Ведерников пожелал выпускникам школ не пасовать перед трудностями
27 июня 2020
Михаил Ведерников пожелал выпускникам школ не пасовать перед трудностями
2 667 жителей Псковской области заразились коронавирусом
27 июня 2020
2 667 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Михаил Ведерников вручил памятные медали псковским волонтёрам
27 июня 2020
Михаил Ведерников вручил памятные медали псковским волонтёрам
В Псковской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию
27 июня 2020
В Псковской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию
Губернатор Псковской области обратился к жителям региона
27 июня 2020
Губернатор Псковской области обратился к жителям региона
Сборник архивных материалов «Без срока давности» выпустили в Псковской области
27 июня 2020
Сборник архивных материалов «Без срока давности» выпустили в Псковской области
Пассажиропоток в 130 тысяч человек в год планируют достигнуть в аэропорту Пскова
27 июня 2020
Пассажиропоток в 130 тысяч человек в год планируют достигнуть в аэропорту Пскова

Идет загрузка...