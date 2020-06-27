Наталья Ильина поздравила выпускников ПсковГУ с окончанием вуза

12:20, 27 июня 2020, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина поздравила выпускников с окончанием учёбы в вузе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

«Теперь вы вчерашние студенты, наши полноправные коллеги, – обратилась Наталья Ильина к выпускникам. – Перед вами открываются самые широкие возможности. Кто-то из вас продолжит обучение, а кто-то начнёт своё трудовой путь. Помните, вы – лицо Псковского государственного университета. И мы уверены, что вы оправдаете все наши надежды, и мы будем гордиться вами».

Ректор отметила, что последний семестр оказался непростым. «Вы полностью перевели своё обучение на дистанционный формат. В онлайн-режиме вместе с вами мы сдали государственную итоговую аттестацию. Мы вместе с вами справились!» – подчеркнула она.

«Помните и знайте, вы получили образование, получили практику в ведущих организациях и предприятиях Псковской области, – продолжила Наталья Ильина. – Вас там знают, помнят, ценят и ждут. Я уверена, что каждый из вас найдёт достойное место работы и стабильную заработную плату. Но какой бы путь вы не выбрали, всегда будьте целеустремлёнными, ставьте перед собой самые амбициозные задачи, не останавливайтесь на достигнутом и идите в ногу со временем».

Наталья Ильина отметила, что двери университета всегда открыты для выпускников ПсковГУ. «Помните свою альма-матер, помните своих педагогов и друзей. Мы все разные, но нас всех объединяет единая семья Псковского государственного университета», – добавила она.