Каждый имеет уникальный шанс поучаствовать в совершенствовании Конституции – Василий Демидов

13:03, 27 июня 2020, ПАИ

«Конституция России – самый главный закон страны. Впервые с 1993 года каждый гражданин имеет уникальный шанс поучаствовать в её совершенствовании», – рассказал Псковскому агентству информации руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Василий Демидов, который 27 июня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Я считаю, что когда происходит исторически и стратегически важное для страны событие, нельзя оставаться в стороне, просто необходимо принять в этом участие. А поправки в Конституцию Российской Федерации, несомненно, являются таким событием», – подчеркнул он.

«Мне небезразлично наше будущее, – отметил Василий Демидов. – Для меня важно, какой будет моя страна через 5, 10 или 20 лет. Поправки обширные и разносторонние, затрагивают различные сферы. Лично мне хотелось бы особенно отметить защиту исторической правды и поддержку молодежной политики».

Василий Демидов указал на прозрачность и безопасность голосования. «С учетом нынешних реалий, на участке созданы все условия, чтобы проголосовать быстро, легко, а самое главное – безопасно», – добавил он.