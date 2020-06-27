Михаил Ведерников: Благоустройство городского вала в Опочке довели до ума
«Благоустройство городского вала в Опочке завершено. Очень сложный проект, на который было потрачено много времени, нервов и сил. Не всё шло гладко, но сейчас благоустройство довели до ума», – рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
Глава региона отметил, что в рамках благоустройства проведены ландшафтные работы, обустроены набережная и пешеходные зоны, появилась водяная мельница.
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Фото: из Instagram Михаила Ведерникова
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Фото: из Instagram Михаила Ведерникова
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Фото: из Instagram Михаила Ведерникова
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Фото: из Instagram Михаила Ведерникова
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Фото: из Instagram Михаила Ведерникова
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Фото: из Instagram Михаила Ведерникова
«Средства на реконструкцию вала в Опочке были выделены как победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», – напомнил губернатор.
Михаил Ведерников выразил надежду, что парк станет новой точкой притяжения для отдыха жителей и гостей Опочки.