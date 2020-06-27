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Общество

Михаил Ведерников: Благоустройство городского вала в Опочке довели до ума

Городской вал в Опочке. Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«Благоустройство городского вала в Опочке завершено. Очень сложный проект, на который было потрачено много времени, нервов и сил. Не всё шло гладко, но сейчас благоустройство довели до ума», – рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

Глава региона отметил, что в рамках благоустройства проведены ландшафтные работы, обустроены набережная и пешеходные зоны, появилась водяная мельница.

  • Городской вал в Опочке
    Фото: из Instagram Михаила Ведерникова
  • Городской вал в Опочке
    Фото: из Instagram Михаила Ведерникова
  • Городской вал в Опочке
    Фото: из Instagram Михаила Ведерникова
  • Городской вал в Опочке
    Фото: из Instagram Михаила Ведерникова
  • Городской вал в Опочке
    Фото: из Instagram Михаила Ведерникова
  • Городской вал в Опочке
    Фото: из Instagram Михаила Ведерникова

«Средства на реконструкцию вала в Опочке были выделены как победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», – напомнил губернатор.

Михаил Ведерников выразил надежду, что парк станет новой точкой притяжения для отдыха жителей и гостей Опочки.

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