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Общество

Елена Полонская пожелала молодому поколению реализации самых смелых планов

Глава Пскова Елена Полонская в День молодёжи пожелала молодому поколению реализации самых смелых планов и благополучия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«От вас, нынешних молодых учителей и рабочих, предпринимателей и администраторов, школьников и студентов, зависит будущее не только родного города, но и всей нашей России, – отметила она. – В День молодёжи особенно приятно отметить, что уже сейчас вы делаете успешные шаги – реализуете общественные и социальные проекты, отвечая на все вызовы времени. Мы гордимся вами!»

Елена Полонская подчеркнула, что псковская молодёжь воспитана на земле с многовековыми традициями, богатой культурой и великой историей.

«2020-й – год 75-летия Великой Победы, особенный для всех молодых россиян. Перед вами пример молодёжи военной поры, их силы, мужества, самоотверженности и патриотизма. Учитесь, работайте, дерзайте! Верю, вы сохраните лучшие традиции старших поколений и также будете делать всё для процветания малой родины – Псковской земли. Ваши знания, профессионализм и энергия являются залогом её благополучия», – добавила Елена Полонская.

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