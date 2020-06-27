Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области проходит без нарушений
Голосование по поправкам в Конституцию России в Псковской области проходит без нарушений. На избирательных участках в областном центре работают видеокамеры.
Также на участках соблюдаются все санитарные требования, проводится дезинфекция, голосующим выдаются средства индивидуальной защиты.
Информационное сопровождение голосования по поправкам в Конституцию в регионе обеспечивают порядка 150 волонтёров.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам в основной закон страны историческим событием