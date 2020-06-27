Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области проходит без нарушений

15:11, 27 июня 2020, ПАИ

Голосование по поправкам в Конституцию России в Псковской области проходит без нарушений. На избирательных участках в областном центре работают видеокамеры.

Также на участках соблюдаются все санитарные требования, проводится дезинфекция, голосующим выдаются средства индивидуальной защиты.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Информационное сопровождение голосования по поправкам в Конституцию в регионе обеспечивают порядка 150 волонтёров.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам в основной закон страны историческим событием