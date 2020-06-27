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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области проходит без нарушений

Голосование по поправкам в Конституцию России в Псковской области проходит без нарушений. На избирательных участках в областном центре работают видеокамеры.

Также на участках соблюдаются все санитарные требования, проводится дезинфекция, голосующим выдаются средства индивидуальной защиты.

  • Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области
    Фото: ПАИ

Информационное сопровождение голосования по поправкам в Конституцию в регионе обеспечивают порядка 150 волонтёров.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам в основной закон страны историческим событием

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