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Жителя Дедовичей осудят за сбыт марихуаны

Житель посёлка Дедовичи предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

20 мая около 16:00 обвиняемый около дома № 11 на улице Комсомольской в посёлке Дедовичи незаконно сбыл марихуану общей массой 2,43 грамма закупщику в ходе проведения оперативного-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Местному жителю предъявили обвинение по части 1 статьи 228 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

Уголовное дело направлено в Дедовичский районный суд для рассмотрения по существу.

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