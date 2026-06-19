Мотоциклист погиб в Псковском районе

10:52, 19 июня 2026, ПАИ

Мотоциклист погиб в результате ДТП в деревне Уграда Псковского района утром 19 июня, сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ» в мессенджере MAX.



Фото: Из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: Из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: Из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: Из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX







Произошло касательное столкновение мотоцикла и автомобиля Mazda, который ехал в попутном направлении, после чего мотоцикл вылетел на встречку под колёса автомобиля Volkswagen.

В результате ДТП от полученных травм мотоциклист скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.