Мотоциклист погиб в Псковском районе
Мотоциклист погиб в результате ДТП в деревне Уграда Псковского района утром 19 июня, сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ» в мессенджере MAX.
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Фото: Из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: Из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: Из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: Из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Произошло касательное столкновение мотоцикла и автомобиля Mazda, который ехал в попутном направлении, после чего мотоцикл вылетел на встречку под колёса автомобиля Volkswagen.
В результате ДТП от полученных травм мотоциклист скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.
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