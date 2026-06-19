Великолучанин отправится на обязательные работы за кражу телефонов
Великолучанин отправится на обязательные работы за кражу со взломом, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что в феврале мужчина ночью разбил окно в магазине на Октябрьском проспекте в Великих Луках и проник в помещение. Оттуда он украл шесть мобильных телефонов на общую сумму около 60 тысяч рублей. С похищенным скрылся.
В судебном заседании он полностью признал вину, а во время предварительного следствия возместил материальный ущерб.
Великолукский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Ему назначили наказание в виде обязательных работ на 140 часов.
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