Великолучанин отправится на обязательные работы за кражу телефонов

11:26, 19 июня 2026, ПАИ

Великолучанин отправится на обязательные работы за кражу со взломом, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в феврале мужчина ночью разбил окно в магазине на Октябрьском проспекте в Великих Луках и проник в помещение. Оттуда он украл шесть мобильных телефонов на общую сумму около 60 тысяч рублей. С похищенным скрылся.

В судебном заседании он полностью признал вину, а во время предварительного следствия возместил материальный ущерб.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Ему назначили наказание в виде обязательных работ на 140 часов.