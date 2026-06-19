Псковичи стали жертвами мошенников при покупке двигателя и трансформатора

10:44, 19 июня 2026, ПАИ

Жители Пскова, Опочки, Пыталово, Острова и Псковского района стали жертвами мошенников и лишились своих сбережений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные злоумышленники, представляясь менеджерами и банковскими служащими, звонили жителям региона и писали им в мессенджерах.

В частности, они предлагали собеседникам дополнительный интернет-заработок, а также убеждали перевести сбережения на «безопасные счета». Кроме того, некоторых граждан обманули на интернет-площадках при покупке и продаже товаров – трансформатора и автомобильного двигателя.

В общей сложности жители региона лишились более 500 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.