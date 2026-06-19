Девушки 17 и 20 лет попали под колёса автомобиля в Пскове
В Пскове на улице Максима Горького у дома № 18 водитель автомобиля сбил двух девушек 17 и 20 лет, сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Девушкам оказывается помощь на месте, решается вопрос о госпитализации. Работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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