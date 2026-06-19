Девушки 17 и 20 лет попали под колёса автомобиля в Пскове

10:25, 19 июня 2026, ПАИ

В Пскове на улице Максима Горького у дома № 18 водитель автомобиля сбил двух девушек 17 и 20 лет, сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX







Девушкам оказывается помощь на месте, решается вопрос о госпитализации. Работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.