Особое внимание в поправках в Конституцию уделяется защите трудовых прав – Михаил Ведерников

19:40, 27 июня 2020, ПАИ

«Особое внимание в поправках в Конституцию России уделяется защите трудовых прав», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

Глава региона указал на то, что много лет гарантии трудящихся расширяются, но теперь меры поддержки сводятся в единую систему, которая закрепляется конституционно. «Поправки обеспечат минимальный размер оплаты труда, который не может быть меньше величины прожиточного минимума», – пояснил он.

«Также обеспечивается реализация социального партнерства в сфере трудовых отношений – работодатели должны руководствоваться не только своими интересами, но и интересами самих работников», – отметил Михаил Ведерников.

Поправки послужат гарантом того, чтобы права трудящихся не были ущемлены ни в каких других законодательных актах, добавил губернатор.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но принять в нём участие можно в течение недели. В первый день в Псковской области проголосовали 46 282 человека.