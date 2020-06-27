Флешмоб «Вечно молодые!» запустило псковское общество инвалидов
Псковская областная организация Всероссийского общества инвалидов в рамках Дня молодёжи предлагает всем желающим присоединиться к флешмобу «Вечно молодые!».
«В течение всего дня на страницах сайта и социальных сетей организации мы проводим зажигательный флешмоб «Вечно молодые!», – рассказала Псковскому агентству информации председатель организации ВОИ, депутат областного Собрания Марина Борисенкова.
В мероприятии принимают участие все желающие разных возрастов, рассказывают свои истории, мотивируют, а также дают советы молодым и целеустремленным. «А самое главное, своим примером показывают, что любую жизненную ситуацию нужно рассматривать с позитивной стороны, инвалидность – не приговор», – отметила Марина Борисенкова.
Инициатором флешмоба выступил члена Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Иван Екимов.