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Воспламенение газа произошло в жилом доме в деревне Писковичи

Воспламенение газовоздушной смеси произошло в многоквартирном жилом доме в деревне Писковичи Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире поступило 26 июня в 20:41. Огонь повредил стену кухни и потолок. Помещение кухни размером 3х3 метра было закопчено по всей площади.

К месту вызова был направлен дежурный караул 1-й пожарно-спасательной части Пскова. На тушение пожара был подан ствол «Б». В течение 15 минут работало звено газодымозащитной службы. В результате пожара пострадавших людей нет. 

Причина возгорания – неисправность газового оборудования (разгерметизация газового крана), добавили в ведомстве.

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