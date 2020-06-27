Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix

20:41, 27 июня 2020, ПАИ

Наследники английского писателя Артура Конан Дойла – создателя Шерлока Холмса – подали в суд на компанию Netflix. Как пишет газета «Известия», претензия заключается в нарушении авторских прав при создании фильма «Энола Холмс», основанного на серии подростковых романов Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса – Эноле.

С 2014 года семья Конан Дойла на основании решения суда перестала получать авторские отчисления за произведения, написанные до 1923 года, признав их общественным достоянием. Но по мнению наследников, Нэнси Спрингер в своих произведениях заимствует элементы из поздних книг писателя, которые не попадают под этот запрет.

Иск также направлен против кинокомпании Legendary Pictures, издательства Penguin Random House, а также режиссера и сценаристов фильма.

Премьера фильма «Энола Холмс» запланирована на конец 2020 года. Главную женскую роль в нем сыграет Милли Бобби Браун («Очень странные дела», «Годзилла 2: Король монстров»), а актер Генри Кавилл («Человек из стали», «Ведьмак») воплотит на экране образ Шерлока.