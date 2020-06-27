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Общество

Ростуризм подтвердил изменение правил приема туристов

Туристам больше не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции при заселении в санатории. Как пишет РИА Новости, об этом собщили в пресс-службе Ростуризма. Изменение было внесено в рамках договоренности Федерального агентства по туризму и Роспотребнадзора.

«Мы рады, что нам удалось договориться об отмене этого избыточного требования и благодарны Роспотребнадзору за совместную конструктивную работу. Теперь туристы могут планировать свои путешествия как в санатории, так и в другие средства размещения без учета этого требования», — рассказали в Ростуризме.

Ранее о новых рекомендациях сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.

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