Ростуризм подтвердил изменение правил приема туристов

21:53, 27 июня 2020, ПАИ

Туристам больше не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции при заселении в санатории. Как пишет РИА Новости, об этом собщили в пресс-службе Ростуризма. Изменение было внесено в рамках договоренности Федерального агентства по туризму и Роспотребнадзора.

«Мы рады, что нам удалось договориться об отмене этого избыточного требования и благодарны Роспотребнадзору за совместную конструктивную работу. Теперь туристы могут планировать свои путешествия как в санатории, так и в другие средства размещения без учета этого требования», — рассказали в Ростуризме.

Ранее о новых рекомендациях сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.