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Общество

Белые актеры не будут озвучивать небелых персонажей в «Симпсонах»

Белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей в американском мультсериале «Симпсоны» (The Simpsons). Как пишет РИА Новости, об этом заявили создатели франшизы.

Кроме этого, 26 июня актер Майк Генри также заявил, что больше не будет озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины» (Family Guy).

С конца мая во многих крупных американских городах проходят протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.

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