Число заразившихся COVID-19 в мире приближается к 10 млн человек

22:39, 27 июня 2020, ПАИ

9 млн 871 тысяча 711 человек заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире по состоянию на вечер 27 июня. Пандемией охвачено 188 стран. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

Всего скончалось 495 тысяч 781 инфицированных пациентов. Наибольшее количество заражённых зарегистрировано в США (2 млн 492 тысячи 246), Бразилии (1 млн 274 тысячи 974), России (626 тысяч 779) и Индии (508 тысяч 953).

В Великобритании заразилось 311 тысяч 727 человек, Перу – 272 тысячи 364, Чили – 267 тысяч 766.