6 268 российских военных избавились от коронавируса

22:54, 27 июня 2020, ПАИ

6 268 российских военных избавились от коронавирусной инфекции COVID-19. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны, за сутки выздоровели 100 военнослужащих.

При этом общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 701. На 27 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1 368 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 205 военных.

Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 709 человек.