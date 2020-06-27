Противопожарный рейд прошёл в Печорах
Противопожарный рейд состоялся в Печорах 27 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Требования пожарной безопасности местным жителям разъяснили сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области.
Кроме этого, были распространены листовки по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту.