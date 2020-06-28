Литургию в честь псковских святых отслужат на фундаментах древних церквей

09:00, 28 июня 2020, ПАИ

28 июня, в день всех псковских святых, божественная литургия пройдёт на фундаментах древних храмов Довмонтова города в Псковском кремле, сообщается в группе Троицкого собора в соцсети «ВКонтакте».

Праздничное богослужение возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон. В 9:30 состоится общая исповедь, в 10:00 начнётся божественная литургия.

В этом году божественная литургия в День Святой Троицы впервые за много столетий совершалась на фундаментах древних храмов XII–XIII веков из Довмонтова города в Псковском кремле.