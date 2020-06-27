Ростуризм: Туристическая отрасль может восстановиться к весне 2021 года

23:30, 27 июня 2020, ПАИ

Российская туристическая отрасль может восстановиться после пандемии коронавируса к весне 2021 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Туризм может восстановиться раньше, чем к концу 2021 года, а именно уже к весне 2021 года, – отметила она. – Более того, мы предлагаем отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года».

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова отмечала, что туроператоры готовы соблюдать всё что угодно, лишь бы начать работать.