«Нас придавило аистами»: травмированные птицы поступают в гдовский центр реабилитации непрерывным потоком
Травмированные взрослые аисты и выпавшие из гнёзд аистята поступают в центр реабилитации «Дом белого аиста» в Гдовском районе непрерывным потоком, сообщила сообщила орнитолог и руководитель центра Марина Сиденко.
«За прошедшую неделю поступило 6 аистят и 4 взрослых аиста. С утра до вечера кормим, поим, лечим, убираем, встречаем аистов, ездим к ветеринарным врачам и так по кругу. Если новости в группе не обновляются – значит нас придавило аистами», - делится Марина Сиденко в очередном посте.
Специалист благодарит всех, кто помогал, переживал, привозил, встречал, лично спасал аистов, а также тех, кто поддерживал финансово. «Ребята, спасибо вам всем! Сейчас сложно, работы очень много, ваша помощь очень важна и нужна», - отметила Марина Сиденко.