0
13:06
В начале недели жара в Псковской области немного отступит
12:01
МРОТ не ниже прожиточного уровня и индексацию пенсий назвал главными поправками Игорь Иванов
11:40
«Нас придавило аистами»: травмированные птицы поступают в гдовский центр реабилитации непрерывным потоком
10:41
Михаил Ведерников пожелал выпускникам ПсковГУ не бояться мечтать и использовать все возможные шансы
10:04
В Псковской области идёт четвёртый день голосования по поправкам в Конституцию
10:00
Началась трансляция литургии из Довмонтова города в Псковском кремле (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
09:18
Два человека умерли от коронавируса в Псковской области
Еще новости
Общество

«Нас придавило аистами»: травмированные птицы поступают в гдовский центр реабилитации непрерывным потоком

Фото из группы центра "ВКонтакте"

Травмированные взрослые аисты и выпавшие из гнёзд аистята поступают в центр реабилитации «Дом белого аиста» в Гдовском районе непрерывным потоком, сообщила сообщила орнитолог и руководитель центра Марина Сиденко. 

«За прошедшую неделю поступило 6 аистят и 4 взрослых аиста. С утра до вечера кормим, поим, лечим, убираем, встречаем аистов, ездим к ветеринарным врачам и так по кругу. Если новости в группе не обновляются – значит нас придавило аистами», - делится Марина Сиденко в очередном посте.

Специалист благодарит всех, кто помогал, переживал, привозил, встречал, лично спасал аистов, а также тех, кто поддерживал финансово. «Ребята, спасибо вам всем! Сейчас сложно, работы очень много, ваша помощь очень важна и нужна», - отметила Марина Сиденко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В начале недели жара в Псковской области немного отступит
28 июня 2020
В начале недели жара в Псковской области немного отступит
МРОТ не ниже прожиточного уровня и индексацию пенсий назвал главными поправками Игорь Иванов
28 июня 2020
МРОТ не ниже прожиточного уровня и индексацию пенсий назвал главными поправками Игорь Иванов
«Нас придавило аистами»: травмированные птицы поступают в гдовский центр реабилитации непрерывным потоком
28 июня 2020
«Нас придавило аистами»: травмированные птицы поступают в гдовский центр реабилитации непрерывным потоком
Михаил Ведерников пожелал выпускникам ПсковГУ не бояться мечтать и использовать все возможные шансы
28 июня 2020
Михаил Ведерников пожелал выпускникам ПсковГУ не бояться мечтать и использовать все возможные шансы
В Псковской области идёт четвёртый день голосования по поправкам в Конституцию
28 июня 2020
В Псковской области идёт четвёртый день голосования по поправкам в Конституцию
Началась трансляция литургии из Довмонтова города в Псковском кремле (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
28 июня 2020
Началась трансляция литургии из Довмонтова города в Псковском кремле (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Два человека умерли от коронавируса в Псковской области
28 июня 2020
Два человека умерли от коронавируса в Псковской области
Ещё 55 жителей Псковской области заразились коронавирусом
28 июня 2020
Ещё 55 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Идет загрузка...