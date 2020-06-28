Туроператоры отменяют поездки за границу в июле

12:20, 28 июня 2020, ПАИ

Российские туроператоры сообщают об отмене июльских туров за рубеж, сообщает ТАСС.

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», - говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

В частности, решение об отмене поездок с датами вылета до 16 июля принял туроператор «Интурист». Забронированные туры можно перенести на любые другие даты 2020 и 2021 годов.

Об отмене июльских туров также сообщили операторы Pegas Touristik, Tez Tour и Coral Travel.