Псковичам подскажут, как создать эффективно работающий совет дома в многоэтажке

12:27, 28 июня 2020, ПАИ

29 июня в 17:00 в рамках проекта «ЖКХ – право знать» состоится онлайн-конференция «Как создать эффективно работающий совет многоквартирного дома». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении «Ассоциации юристов России».

На встрече псковичам расскажут, с чего начать создание эффективно работающего совета многоквартирного дома, а также как каждый гражданин может повлиять на качество услуг и их стоимость.

Эксперты напомнят, какие полномочия есть у совета дома, разберут юридические аспекты создания и работы совета многоквартирного дома: подробно разберут приказ Минстроя РФ, корректирующий правила проведения собрания собственников в МКД, требования к протоколу собрания, научат правильно формировать повестку, считать голоса.

Своим опытом поделится руководитель «Центра ЖКХ-контроль» действующий председатель совета дома Семён Никонов.

В заключение эксперт ответит на популярные вопросы, поступающие от граждан, о том, как правильно решать проблемы с управляющей организацией и куда обращаться, если не получается договориться.

Посмотреть прямую видеотрансляцию конференции и задать вопросы можно будет в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище – окраины Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».