0
13:06
В начале недели жара в Псковской области немного отступит
12:01
МРОТ не ниже прожиточного уровня и индексацию пенсий назвал главными поправками Игорь Иванов
11:40
«Нас придавило аистами»: травмированные птицы поступают в гдовский центр реабилитации непрерывным потоком
10:41
Михаил Ведерников пожелал выпускникам ПсковГУ не бояться мечтать и использовать все возможные шансы
10:04
В Псковской области идёт четвёртый день голосования по поправкам в Конституцию
10:00
Началась трансляция литургии из Довмонтова города в Псковском кремле (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
09:18
Два человека умерли от коронавируса в Псковской области
Еще новости
Общество

Псковичам подскажут, как создать эффективно работающий совет дома в многоэтажке

29 июня в 17:00 в рамках проекта «ЖКХ – право знать» состоится онлайн-конференция  «Как создать эффективно работающий совет многоквартирного дома». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении «Ассоциации юристов России».

На встрече псковичам расскажут, с чего начать создание эффективно работающего совета многоквартирного дома, а также как каждый гражданин может повлиять на качество услуг и их стоимость.

Эксперты напомнят, какие полномочия есть у совета дома, разберут юридические аспекты создания и работы совета многоквартирного дома: подробно разберут приказ Минстроя РФ, корректирующий правила проведения собрания собственников в МКД, требования к протоколу собрания, научат правильно формировать повестку, считать голоса.

Своим опытом поделится руководитель «Центра ЖКХ-контроль» действующий председатель совета дома Семён Никонов.

В заключение эксперт ответит на популярные вопросы, поступающие от граждан, о том, как правильно решать проблемы с управляющей организацией и куда обращаться, если не получается договориться.

Посмотреть прямую видеотрансляцию конференции и задать вопросы можно будет в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище – окраины Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В начале недели жара в Псковской области немного отступит
28 июня 2020
В начале недели жара в Псковской области немного отступит
МРОТ не ниже прожиточного уровня и индексацию пенсий назвал главными поправками Игорь Иванов
28 июня 2020
МРОТ не ниже прожиточного уровня и индексацию пенсий назвал главными поправками Игорь Иванов
«Нас придавило аистами»: травмированные птицы поступают в гдовский центр реабилитации непрерывным потоком
28 июня 2020
«Нас придавило аистами»: травмированные птицы поступают в гдовский центр реабилитации непрерывным потоком
Михаил Ведерников пожелал выпускникам ПсковГУ не бояться мечтать и использовать все возможные шансы
28 июня 2020
Михаил Ведерников пожелал выпускникам ПсковГУ не бояться мечтать и использовать все возможные шансы
В Псковской области идёт четвёртый день голосования по поправкам в Конституцию
28 июня 2020
В Псковской области идёт четвёртый день голосования по поправкам в Конституцию
Началась трансляция литургии из Довмонтова города в Псковском кремле (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
28 июня 2020
Началась трансляция литургии из Довмонтова города в Псковском кремле (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Два человека умерли от коронавируса в Псковской области
28 июня 2020
Два человека умерли от коронавируса в Псковской области
Ещё 55 жителей Псковской области заразились коронавирусом
28 июня 2020
Ещё 55 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Идет загрузка...