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Общество

Служение людям: Михаил Ведерников рассказал о работе с обращениями псковичей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разбирает сообщения и обращения жителей после завершения основной части рабочего дня, часто после полуночи. Об этом он рассказал в программе Юлии Барановской «Губернатор без галстука».

Фото: ПАИ

По словам главы региона, ночная работа с обращениями позволяет передать вопросы ответственным сотрудникам так, чтобы они могли приступить к их решению с раннего утра. При необходимости к работе оперативно подключают дополнительные силы.

Скриншот из передачи Юлии Барановской «Губернатор без галстука»

Михаил Ведерников отметил, что у руководителя региона нет нормированного рабочего дня. Такую работу он назвал служением.

Напомним, Михаил Ведерников был избран губернатором Псковской области 9 сентября 2018 года. 17 сентября исполняется восемь лет со дня его официального вступления в должность главы региона.

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