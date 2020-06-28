Михаил Ведерников пожелал выпускникам ПсковГУ не бояться мечтать и использовать все возможные шансы

10:41, 28 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал видеообращение к выпускникам ПсковГУ 2020 года, в котором он пожелал им быть смелыми, уверенными и амбициозными.

Глава региона отметил, что Псковский государственный университет – молодой вуз, который в октябре отметит свой первый юбилей 10 лет. При этом он уже стал конкурентно способным и востребованным и заслужил звание регионального опорного вуза. Специалисты с дипломами ПсковГУ востребованы во многих отраслях региона.

«У меня нет сомнений, что у вас есть все возможноти и компетенции, чтобы добиться успеха на любом выбранном пути, - подчеркнул Михаил Ведерников. - За годы учёбы вы получили не только профессию, знания навыки, но и, завели новых друзей. Научились слаженно работать в команде, находить нестандартные решения. Это были яркие, интересные, насыщенные годы. Но не верьте тем, кто скажет студенчество остаётся лучшим периодом в вашей жизни, всё самое важное впереди. Ваши новые победы, работа, семья, реализация планов. Перед вами будущее, и, в отличии от прошлого, в ваших руках сделать его таким, каким вы хотите».

Губернатор отметил, что сегодняшние возможности выпускников необыкновенно широки, и в скором времени они лично в этом убедятся. «Я лишь хочу посоветовать вам использовать каждый шанс, который преподносит судьба. Всегда оставайтесь активными и стремитесь к большему. Будьте смелыми и уверенными. Не пасуйте перед трудностями. Не бойтесь мечтать и ставить перед собой амбициозные, на первый взгляд, не реализуемые цели. Добивайтесь своего и, перед вам откроются все двери. Успехов вам! В добрый пусть!» - напутствовал Михаил Ведерников.