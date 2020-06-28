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Происшествия

56-летний пскович попытался украсть из магазина алкоголь

28 июня около часа ночи сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны задержали гражданина, который совершил хищение из магазина на улице Алтаева в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Злоумышленник попытался вынести из магазина спиртное. Персонал торговой точки нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 56-летнего гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.

 

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