В начале недели жара в Псковской области немного отступит

13:06, 28 июня 2020, ПАИ

В начале недели жара в Псковской области немного отступит. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в понедельник, 29 июня, в Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.

Будет дуть северо-восточный и восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области: ночью +10…+15 градусов, днем ожидается от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.