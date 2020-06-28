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Розыск пропавшей в 2019 году женщины продолжает полиция

В Великих Луках разыскивают пропавшую без вести Галину Королёву 1951 года рождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 августа 2019 года она ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение установить не удалось.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

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