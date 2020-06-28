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Общество

Эксперимент со «стаей» истребителей провели в России

Фото yandex.ru

Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе. 

«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», - уточнил один из собеседников.

В боевом порядке, который летчики называют стаей или роем, ведется информационный обмен между истребителями в режиме реального времени: информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает данные как собственных датчиков, так и датчиков других бортов.

Источники пояснили, что применение «стаи», действующей в едином информационном пространстве, существенно повышает эффективность выполнения боевых задач. Собеседники не назвали дату и место проведения эксперимента.

Ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский подчеркнул, такие испытания важны с точки зрения построения единой информационной системы вооружённых сил. «Работы по взаимодействию в общем боевом порядке (в «стае») имеют важное значение. В перспективе информация от всех сенсоров самолёта, а также от систем ПВО, от спутников, с наземной техники должна поступать в единую систему, которая создаст единое информационное поле для земли, воздуха и космоса. И в ней при поддержке искусственного интеллекта уже будет происходить распределение боевой работы, в том числе для авиации», - пояснил эксперт.

Он добавил, что подобные работы ведут США для своих истребителей F35. В то же время, уточнил Мураховский, пока ни России, ни США не удалось построить подобную единую информационную систему управления всеми видами войск из-за трудностей в создании единого формата данных для разных видов и родов вооруженных сил.

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