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Общество

Трехлетний пскович стал моделью для известных брендов

Трехлетний пскович по имени Елисей стал моделью для известных брендов, таких как Bjork, Nutrilon, «Детский мир», Wildberries и других. Голубоглазый, светловолосый, задумчивый мальчик из Пскова получил приглашение стать моделью после семейной фотосессии в Москве, когда ему был один год.

«Мы просто хотели сделать семейную фотосессию, потому что у нас было очень мало совместных фотографий с детьми. Оказалось, что девушка-фотограф – руководитель детского модельного агентства, которое работает с детьми от 0 лет и старше.

Она сняла Елисея, сделала ему первое портфолио и предложила взять в свое агентство, то есть предлагать фотографии Елисея заказчикам. Мы решили: «А почему нет?»

Первый год мы очень активно ездили в Москву, завели Instagram, зарегистрировались на разных площадках», -  рассказала Псковскому агентству информации мама мальчика Маргарита Черенкова

Сейчас Елисею три года. Он снимается для каталогов одежды , имиджевой  рекламы. В качестве модели псковича Елисея выбрали такие бренды, как Bjork, Nutrilon, «Детский мир», Wildberries и другие. Сейчас, когда белокурый малыш подрос и начал хорошо разговаривать, мама надеется, что он сможет сниматься в кино.

Как живется белокурой модели - мальчику Елисею,  который покорил своими фотокарточками бренды и тысячи людей, читайте здесь.

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