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Общество

Границы Евросоюза останутся закрытыми для россиян

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал проект списка из 18 стран, с которыми сообщество начнет процесс открытия границ с 1 июля. Россия в список не вошла, сообщает ТАСС. Ограничения не распространяются на обладателей ВНЖ и второго гражданства.

«Послы ЕС достигли в пятницу политической договоренности по проекту списка из 18 стран для открытия границ. Этот процесс будет поэтапным и начнется с 1 июля. Россия и США в него не вошли в соответствии с эпидемиологическими критериями», — отметил собеседник агентства.

В начале новой недели этот список должен получить официальное одобрение Совета ЕС.

В список государств, с которыми ЕС готов открыть границы, вошли страны Балкан, Канада, Китай, Южная Корея, Япония. По информации другого источник агентства, в отношении открытия границ с Китаем еще продолжаются консультации.

 

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