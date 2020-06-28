С 29 июня оформление визы в Латвию в Пскове производится в визовом центре

16:17, 28 июня 2020, ПАИ

С 29 июня подача документов на оформление визы в Латвию в Пскове производится в визовом центре Pony Express, сообщается на сайте консульства Латвийской Республики в Пскове.

Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в консульском округе, консульство работает в ограниченном режиме, консульские услуги и визовые заявки рассматриваются в индивидуальном порядке.

Визовый центр располагается по адресу: Псков, улица Коммунальная, дом 15б, 1-й этаж. Подать документы можно в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Бланк анкеты на визу находится здесь.

С 10 июня через внешнюю границу Латвии могут въезжать:

- члены семьи Латвийских граждан и неграждан (супруги и дети до 21 года);

- граждане третьих стран, постоянного проживающие в Латвии, у которых имеется действительное удостоверение вида на жительство или решение Управления по делам гражданства и миграции о присвоении вида на жительство и виза D);

- международные перевозчики грузов и пассажиров, въезжающие в Латвию для исполнения рабочих обязанностей;

- моряки, въезжающие в Латвию для посадки на судно;

- лица, следующие в Латвию по гуманитарным причинам (например, на похороны).

В распоряжении консульства нет информации, когда внешняя граница Латвии будет открыта для всех целей поездки. Также до сих пор действуют ограничения на пересечение границы Российской Федерации.

Подать документы на визу непосредственно в консульстве могут только следующие категории граждан:

- дети и супруги граждан и неграждан Латвии, этнические латыши, ливы, их супруги и дети;

- члены семей граждан стран - членов Европейского Союза, Европейской Экономической Зоны и Швейцарской Конфедерации;

- лица, целью поездки которых является болезнь или похороны родственника в Латвии;

- должностные лица федеральных, региональных и муниципальных органов Российской Федерации – для лиц, отправляющихся в служебные поездки в Латвию;

- аккредитованные в Российской Федерации сотрудники иностранных дипломатических, консульских представительств и международных организаций;

- лица, запрашивающие Шенгенскую визу для путешествия в Словению;

- лица, запрашивающие разрешение на приграничное передвижение.

При подаче документов на Шенгенскую визу будет осуществляться сбор биометрических данных (отпечатков пальцев). В связи с этим, при подаче заявления на Шенгенскую визу, лица, начиная с 12 лет, в консульстве должны присутствовать лично.

За услуги, предоставленные консульством, установлен порядок только безналичных расчетов. Посетители могут расплатиться платежными картами: VISA; VISA Electron; VPAY; MasterCard, Maestro.