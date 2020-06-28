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Политика

Путин заявил, что не верит в конспирологию относительно происхождения коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не верит в конспирологию относительно происхождения коронавируса. Такое мнение глава государства высказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он также подчеркнул, что для успешной борьбы с коронавирусом мировое сообщество должно объединять усилия, а не выдвигать взаимные обвинения. «По моему глубокому убеждению, нужно делать то, что ведет нас к избавлению от этой угрозы. Здесь, на этом пути нас ждет успех, а не на пути конфронтации», - заявил Путин.

Говоря о том, что на фоне пандемии некоторые политические силы постарались использовать ситуацию, чтобы посеять конспирологические теории о происхождении COVID-19, Путин заявил, что «нужно противодействовать тому, что произошло, а не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось».

«Конечно, специалисты думают, пускай они анализируют, прикидывают. Но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты, а откуда это взялось - это уже другой вопрос. Но говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований», - подчеркнул Путин. По его словам, «если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится».

Путин также считает, что в глобальном смысле пандемия ничего не изменит, но послужит толчком для развития. «Я слышал много раз, что вот теперь из-за вируса все поменяется кардинально. Я не совсем согласен с такой формулировкой, с такой постановкой вопроса», - сказал президент. «Я считаю, что из-за вируса ничего не изменится на самом деле. Он просто подтолкнул некоторые процессы», - уточнил он.

Президент привел в пример телемедицину, которая существовала и раньше, но сложившиеся условия подтолкнули развитие этого и других направлений. «В этом смысле инфекция кое-что изменила, но она кардинально ничего не поменяла и не поменяет. Постепенно все вернется на круги своя», - сказал он. Тем не менее, заметил президент, «качество нашего бытия поменяется».

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