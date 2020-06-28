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Общество

Жителей Псковской области ждёт короткая рабочая неделя

Жителей Псковской области ждёт короткая рабочая неделя. Предстоящая рабочая неделя будет четырехдневной по всей стране. Дополнительным выходным станет среда, 1 июля. Это дата всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

На предстоящей неделе рабочими будут вторник и понедельник, 29-30 июня, а также четверг и пятница, 2-3 июля. 30 июня не будет сокращённым рабочим днём, так как не является предпраздничным. 

Это будет вторая подряд короткая рабочая неделя. На этой неделе россиян отдыхали в среду, 24 июня, в день проведения парада Победы. 

 

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