Жителей Псковской области ждёт короткая рабочая неделя

19:13, 28 июня 2020, ПАИ

Жителей Псковской области ждёт короткая рабочая неделя. Предстоящая рабочая неделя будет четырехдневной по всей стране. Дополнительным выходным станет среда, 1 июля. Это дата всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

На предстоящей неделе рабочими будут вторник и понедельник, 29-30 июня, а также четверг и пятница, 2-3 июля. 30 июня не будет сокращённым рабочим днём, так как не является предпраздничным.

Это будет вторая подряд короткая рабочая неделя. На этой неделе россиян отдыхали в среду, 24 июня, в день проведения парада Победы.