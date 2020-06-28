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Общество

Три недостатка русских женщин перечислил китайский журналист

Несмотря на красоту русских женщин, некоторые иностранцы опасаются брать их в жены из-за нескольких недостатков. Об этом говорится в статье китайского журналиста на портале Sohu.

Внешность россиянок, привлекающая мужчин всего мира, в том числе из Китая, — самое загадочное явление, наряду со стереотипами о России про медведей и водку. Однако, отметил журналист, такие браки заключаются редко по «трем вполне реальным причинам».

Первое препятствие к браку с россиянкой, по мнению китайца, — различия в менталитете и культуре. Другой важной причиной невозможности супружеского союза он назвал дерзкий характер русских женщин. В частности, ему не нравится, что они любят выпивать, демонстрируя таким образом собственное «я» и проявляя свой истинный характер. Также журналист считает, что россиянки все делают спустя рукава, неаккуратны в мелочах и не вкладывают душу в важные дела.

Кроме того, ходит слух, что россиянки сразу после свадьбы начинают терять форму и полнеть и по этой причине не располагают к себе китайских мужчин. Однако автор публикации заверил читателей, что это не так.

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