Въезд в Россию упростят для некоторых иностранцев

23:49, 28 июня 2020, ПАИ

Для иностранных граждан, являющихся родственниками россиян, могут упростить условия поездок в Россию, сообщил, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Хотели бы упростить условия поездок в Россию для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками граждан РФ», - сказал дипломат в интервью газете «Коммерсантъ».

Сейчас министерство ведет работу над законопроектом, который предусматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз на основании заявления в письменной форме от близкого родственника - российского гражданина. «Тем самым исключается необходимость оформления приглашений через территориальные органы МВД России», - отметил он.

Получить такие многократные визы, по словам дипломата, смогут иностранцы, являющиеся супругом/супругой, ребенком, братом, сестрой, внуком, родителем, бабушкой или дедушкой российского гражданина, а срок действия многократных частных виз будет увеличен до одного года.