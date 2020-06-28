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Происшествия

На жилой дом в Печорах рухнул дуб

Фото газеты "Печорская правда"

28 июня на улице Первомайской в Печорах во время сильного ветра с градом и ливнем часть ствола дуба упала на электропровода и жилой дом, сообщает газета «Печорская правда». Никто не пострадал.

Сотрудники администрации города уже побывали на месте происшествия. «Пока дерево опасности для жизни людей не представляет. Поэтому есть время до 30 июня. Если бы была прямая угроза жизни людей и дому, то, конечно, убрали сегодня. Но лучше подойти к спилу дуба не торопясь, подготовив силы, технику и согласовав работы», - пояснили в администрации.

Сообщается, что за месяц до происшествия владелец дома обращался в администрацию Печор с просьбой спилить дуб. 

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