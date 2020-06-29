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Общество

Авиасообщение с Турцией может возобновиться с 15 июля

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Турция сделала многое для безопасности туристических объектов, поэтому стороны обсуждают возобновление авиасообщения и турпотока, пишет РИА Новости.

Турция рассчитывает возобновить регулярные авиарейсы в РФ с 15 июля и ждет подтверждения от российской стороны.

По словам посла, вопросы возобновления полетов и турпотока «изучаются в постоянном контакте между российскими и турецкими профильными ведомствами».

«Многое сделано и в аэропортах, и в отелях, и на других туристических объектах. Разработана очень интересная система сертификации безопасного туризма, думаю, она заслуживает изучения и другими странами тоже. Да и само море и солнце остаются по-прежнему ласковыми и приветливыми», - отметил посол.

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