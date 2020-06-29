Названы потери туризма из-за пандемии коронавируса

08:10, 29 июня 2020, ПАИ

Глобальные потери туристической сферы из-за коронавируса составляют порядка $1,2 трлн, сообщает газета «Известия» со ссылкой на генерального секретаря Всемирной туристской организации (ЮНВТО — учреждение в системе ООН) Зураба Пололикашвили.

При этом он подчеркнул, что из-за быстро меняющейся ситуации «привести конкретные цифры сложно, собственно, как и планировать что-либо». «В целом мы рассчитываем, что до конца года спад числа международных туристов составит порядка 70% по сравнению с 2019 годом, когда у нас было примерно 1,4 млрд путешественников, — сказал глава международной организации. — Но это зависит от многих факторов и в первую очередь от авиасообщения, прекращение которого привело к большим убыткам для авиакомпаний».

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российская туристическая отрасль может восстановиться к весне 2021 года. По ее словам, сейчас ведомство предлагает отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать сценарий, при котором нынешний курортный сезон будет продлен до конца октября 2020 года.

Подробнее читайте в интервью «Известиям»: «Пандемия изменила менталитет туристов»