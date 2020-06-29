Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без бумажной визы

09:02, 29 июня 2020, ПАИ

Граждане 113 государств с января 2021 года будут иметь возможность въезжать в Россию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт. Об этом сообщил в интервью газете «Коммерсантъ» статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Иванов отметил, что правительством РФ утвержден план организационно-технических мероприятий, имеющий целью обеспечить введение электронной визы с 1 января 2021 года. «Электронной визой смогут воспользоваться граждане тех государств, перечень которых будет утвержден правительством РФ. Перечень включает 53 страны, в том числе страны-члены Евросоюза, Китай, Японию, Индию, Турцию и так далее. Одновременно хотел бы подчеркнуть, что уже сейчас на основании международных договоров, заключенных с иностранными государствами, безвизовый режим въезда в Россию действует для граждан еще 60 иностранных государств», - сказал он.

«Таким образом, мы ожидаем, что с января 2021 года граждане уже 113 государств будут иметь возможность въезжать в Россию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт», - подчеркнул замглавы МИД РФ, отметив, что суммарно население этих 113 государств составляет около 4 млрд человек или половину мирового населения.

При этом Иванов обратил внимание на то, что право на безвизовый въезд в США и в страны шенгенской зоны, которые неизменно возглавляют рейтинг туристической привлекательности по версии Всемирной туристской организации, предоставляется гражданам лишь 39 и 62 государств соответственно. «Выводы о том, действительно ли «так страшен» режим въезда в Российскую Федерацию и насколько он тормозит развитие въездного туризма, пусть каждый делает сам», - добавил он.

По словам замглавы МИД, в консульских учреждениях выдается около 1,5 млн однократных и двукратных виз ежегодно. «Мы ожидаем, что с 2021 года большая часть таких заявителей предпочтут воспользоваться возможностью оформления электронной визы, не выходя из дома. Соответственно, в целях недопущения сокращения доходов федерального бюджета от выдачи виз было предложено взимать за выдачу электронной визы консульский сбор в размере, не превышающем $50. Детям в возрасте до шести лет электронная виза будет оформляться бесплатно», - уточнил он.